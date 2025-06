Reggina: più della metà dell’organico è in scadenza. Sui rinnovi ancora nulla

Si è atteso più del dovuto prima di arrivare alla conferma sulla panchina della Reggina di mister Trocini. Non ci sono, invece, novità riguardo alcuni rinnovi, quelli per i quali l’intervento oltre che scontato sembrava immediato. Parliamo degli Under Cham e Ndoye e dei due Over Grillo e Barranco. Soprattutto su quest’ultimo pare ci siano le maggiori riflessioni, sia per quello che riguarda l’accordo, come anche l’idea di cambiare il tipo di attaccante da consegnare al tecnico. Vedremo quello che accadrà nei prossimi giorni. Dei 28 presenti in organico nella passata stagione, solo 9 risultano sotto contratto, più i due rientri dai prestiti, i giovani Druetto e Simonetta.

Leggi anche

L’organico

Calciatori in scadenza al 30 giugno 2025 – Aluisi, Barranco, Capomaggio, Cham, Curiale, Dall’Oglio, De Felice, Grillo, Ingegneri, Lazar, Martinez, Ndoye, Provazza, Renelus, Rosseti, Salandria, Urso.

Calciatori in scadenza al 30 giugno 2026 – Adejo, Barillà, Druetto, Girasole, Giuliodori, Laaribi, Lagonigro, Perri, Porcino, Ragusa, Simonetta.

Fine prestito: Vesprini, Forciniti

Rientrano dal prestito: Druetto e Simonetta