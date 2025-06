Reggina: si riparte da Trocini, da nuove polemiche, in attesa di notizie dal mercato

E’ appena iniziata una nuova settimana. Quella che ci siamo lasciati alle spalle ha visto in casa Reggina il rinnovo di contratto per mister Trocini e poi la smentita della società rispetto alla notizia di una imminente cessione del club all’ex proprietario e presidente Luca Gallo.

Abbastanza per riproporre polemiche e contestazioni, divisioni tra i tifosi e purtroppo anche tra giornalisti. Oggi il dato certo è che la Reggina per la prima volta nella sua storia si dovrà preparare al terzo campionato consecutivo di serie D, inimmaginabile nel momento in cui esclusi dal professionismo, si è ripartiti dai dilettanti.

Continuiamo a pensare che l’aver perso il campionato per un solo punto, nonostante un grande girone di ritorno e l’encomiabile impegno di tutti, se ti chiami Reggina, non può essere visto come un risultato comunque eccellentesoprattutto se giochi un campionato di quarta serie, ma rispettiamo le idee degli altri pur non condividendole.

Dicevamo della settimana nuova che ci accompagnerà alla fine del mese, senza particolari novità o indiscrezioni su possibili nuovi arrivi. E’ vero che il calciomercato apre i battenti il primo di luglio, è altrettanto vero che da ogni parte arrivano notizie di colpi già messi a segno e di altri pronti ad essere ufficializzati. Dalle nostre parti si attende, già detto ripartendo da due punti fermi e cioè il tecnico e una parte dell’organico rappresentata dal famoso zoccolo duro. Numericamente e qualitativamente, però, questa è una rosa che ha la necessità di essere potenziata, con l’obbligo di andare alla ricerca anche di quei calciatori in grado di non far rimpiangere eventuali assenze durante la stagione. Per questo la Reggina ha già pagato un prezzo altissimo (vedi scontro diretto con il Siracusa).