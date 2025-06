‘Trattativa o accordo in corso con Luca Gallo’. Arriva la smentita della Reggina. Il comunicato

La società ribadisce il proprio impegno esclusivo nello sviluppo del progetto sportivo in corso

“In merito a quanto riportato da un organo di stampa, AS Reggina 1914 smentisce categoricamente qualsiasi ipotesi di trattativa o accordo in corso con l’ex presidente Sig. Luca Gallo per l’acquisizione della società.

Non vi è alcun contatto attivo con il Sig. Gallo, né è stata ricevuta alcuna proposta formale da parte sua o di soggetti a lui riconducibili. Le notizie diffuse sono da ritenersi totalmente prive di fondamento.

La società invita a un maggiore senso di responsabilità nella diffusione di informazioni non verificate, false e potenzialmente fuorvianti.

Contestualmente, AS Reggina 1914 ribadisce il proprio impegno esclusivo nello sviluppo del progetto sportivo in corso, con l’obiettivo di riportare il Club nelle categorie che merita, garantendo al contempo una crescita solida anche sotto il profilo sociale, strutturale e infrastrutturale”.