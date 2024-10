Reggina, ottimo lavoro svolto sul manto erboso (FOTO)

Lo avevamo annunciato questa mattina e la conferma arriva nel momento in cui si fa ingresso allo stadio. Il manto erboso del Granillo presenta un bel colpo d’occhio, grazie all’ottimo lavoro svolto in questi giorni dalla ditta specializzata, per volere del presidente Gallo.

Speriamo adesso che un terreno di gioco in buone condizioni, possa consentire un migliore sviluppo della manovra amaranto, visti i tanti calciatori di qualità in squadra.