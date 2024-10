Reggina: la lista Over prossima a scendere a 18, ma per acquistarne altri…

Sta per concludersi il tormentone dell’estate riguardante la lista degli Over. Cessione dopo cessione si sta arrivando all’obiettivo prefissato che era quello di portare secondo regolamento il numero a 18. Sono 21 al momento quelli in organico, uno di questi ha già salutato attraverso il proprio profilo social e parliamo di Doumbia pronto ad una nuova esperienza con la maglia della Carrarese.

Leggi anche

Per gli altri due bisognerà aspettare i primi giorni della prossima settimana. Blondett, dopo una serie di rifiuti, pare si sia deciso ed ha accettato la proposta del Perugia, mentre per Paolo Marchi si è fatto sotto il Catania e le parti sono vicine a trovare un accordo. Il difensore ritroverebbe il duo d’attacco Sarao–Reginaldo.

Una volta concluse queste tre operazioni, la lista scenderebbe a 18 elementi, ma qualora si decidesse così come sembra di acquistare altri giocatori Over, allora bisognerà cedere ancora.