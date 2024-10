Reggina: saluto social per Doumbia. Tanti i grazie, anche alla società

Una notizia anticipata diverse settimane addietro e che adesso, come scritto qualche ora addietro, pronta a concretizzarsi. L’attaccante Doumbia sarà il nono giocatore over a salutare la Reggina per la Carrarese e liberare quindi un altro posto nella lunga lista che pian piano si sta sfoltendo. Questo il suo messaggio social:

“Grazie Reggio, grazie ad ognuno di voi. Grazie per l’affetto dimostrato sia nei momenti belli che in quelli un pò più difficili per me. Ringrazio la società, lo staff ed i miei compagni per i momenti vissuti assieme, resteranno indelebili. Grazie di tutto popolo reggino“.

Di Doumbia indimenticabile la giocata al Ceravolo di Catanzaro che ha poi portato al gol Rivas, Una vittoria che ha ulteriormente rafforzato la posizione in vetta alla classifica della Reggina, consentendole di superare quello che sembrava uno scoglio difficile.