Reggina: due Over da sistemare, dei quali si parla pochissimo

La famosa lista Over. E’ diventata l’argomento più discusso di questa sessione di calciomercato per la Reggina. I 18 imposti dalla LegaB hanno costretto la società a scelte difficili e per alcuni anche dolorose. Su tutti l’addio al bomber Corazza, autore di 14 reti con la maglia amaranto e grande protagonista nella passata stagione. Insieme a lui, per il momento, hanno già salutato Rubin, Baclet, Zibert, Sarao e Paolucci, ma le operazioni in uscita dovranno essere ancora tante.

Leggi anche

In altra pagina di giornale ne abbiamo fatto un riepilogo con i prossimi a salutare la maglia amaranto individuati in De Francesco e Blondett, mentre sempre nel blocco delle uscite rientrano pure Doumbia, Reginaldo, Bertoncini e Sounas. Fuori dai piani tecnici altri due elementi dei quali in questo mercato si è parlato molto poco, il riferimento è a Paolo Marchi ed al centrocampista Nielsen. Su quest’ultimo in realtà si era mossa la Turris, ma il calciatore aspetta altro.