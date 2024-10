Reggina: per Bertoncini è corsa a due, con una squadra in vantaggio

E si, anche Davide Bertoncini è tra i calciatori Over in uscita. In ballottaggio con Gasparetto, alla fine, anche per una questione di richieste legate al mercato,sarà l’ex difensore mascherato il candidato a lasciare la Reggina. Una buona stagione la sua in maglia amaranto, seppur caratterizzata da diversi infortuni che gli hanno impedito di essere costantemente al centro della difesa, rimane comunque un elemento di grande solidità e che ha fornito un importante contributo alla promozione della squadra.

Leggi anche

Due le società che lo stanno cercando con maggiore insistenza e sono il Catania ed il Como. Secondo quanto dichiarato qualche giorno addietro il ds Taibi, sarebbero i lariani in questo momento in vantaggio. Poi come spesso accade, è sempre il calciatore a manifestare il gradimento e quindi decidere la destinazione.