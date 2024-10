Reggina: il procuratore Filippo Pacini parla di Rivas e Menez

Ospite di “Buongiorno Reggina”, il procuratore Filippo Pacini: “La volontà di Rivas è quella di rimanere a Reggio Calabria ed insieme a Massimo Taibi siamo alla ricerca di una soluzione. Lui è contrattizzato ancora con l’Inter e quindi la valutazione da fare è tra le società su un eventuale rinnovo di prestito o altro. Se tutto procede come deve, non ci dovrebbero essere problemi.

Di sicuro c’è la massima disponibilità da parte del calciatore a proseguire la sua esperienza alla Reggina, poi ripeto spetta alle due società trovare una soluzione e quindi l’eventuale accordo.

Menez? Non gestisco io personalmente questa cosa. Posso dire che è un grandissimo giocatore, ma preferisco non andare oltre, so che le parti sono molto vicine. Il francese ha una grande duttilità, il suo anno migliore lo ha fatto al Milan come falso nove con 16 gol, ma queste sono scelte che spettano agli allenatori. In una piazza coinvolgente e calorosa come Reggio uno come Menez potrebbe dare moltissimo. La tifoseria, l’ambiente riescono a tirare fuori il meglio da qualsiasi giocatore”.