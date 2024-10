Reggina, situazione prestiti: c’è il ritorno di Baclet

Una rosa che per forza di cose dovrà subire delle variazioni. Intanto per essere competitivi nel prossimo campionato di serie B e poi per quella regola degli Over che impone un numero massimo di diciotto elementi in cadetteria. “Con molto dispiacere dovrò fare delle scelte, meriterebbero tutti la conferma, ma purtroppo non sarà possibile“. Questa una delle dichiarazioni del DS Taibi nel giorno della promozione degli amaranto.

Il direttore sportivo si muove da tempo, anche se in questa fase, potranno essere sottoscritti solo contratti preliminari, ricordando che il mercato estivo avrà il suo inizio il prossimo primo settembre. E la valutazione andrà fatta anche per i prestiti. Partiamo da chi è arrivato. Bresciani, proprietà Livorno, ha disputato uno straordinario inizio di stagione, per tante volte preferito al più esperto Rubin. Una serie di infortuni lo ha costretto allo stop, a Toscano il calciatore piace molto, c’è da capire pure quale sia la volontà della società labronica.

Rivas è stata una delle piacevoli sorprese. Il giocatore ha ripetutamente dichiarato che rimarrebbe volentieri alla Reggina e probabilmente questo tipo di soluzione troverebbe d’accordo anche l’Inter proprietaria del suo cartellino. La costruzione della nuova squadra ed il possibile arrivo di Jeremy Menez, potrebbero portare ad altre soluzioni.

Poi ci sono i prestiti di quei calciatori di proprietà della Reggina. Zibert rientrerà dal Bisceglie, ma non farà probabilmente parte dei progetti futuri amaranto. Stesso discorso per l’attaccante Baclet, sul quale la società inizialmente aveva puntato moltissimo, ma che in una fase successiva e con grande difficoltà, ha ceduto in prestito. Stagione quasi anonima, al momento, alla V. Francavilla, in attesa dei play off.

Nei giorni in cui il presidente Luca Gallo sarà a Reggio Calabria per la conferenza stampa, incontrerà anche il DS Taibi ed il tecnico Toscano per fare il punto sul mercato.