Reggina-Paganese al Granillo? Al momento tutto tace, ma…

Si riaprono le porte del Granillo per Reggina-Paganese? E’ il desiderio di tutti (tifosi amaranto, della squadra, di mister Cevoli e della società) ma è ancora presto per saperlo. Al momento tutto tace, nessuna novità e bocche cucite dentro Palazzo San Giorgio.

Dal passato si impara e per evitare nuovi dietrofont (dichiarazioni ottimistiche e successivi stop) non arrivano comunicazioni da parte dell’amministrazione comunale, che si sbilancerà soltanto quando si avrà un parere ufficiale.

Da sottolineare come la società amaranto ha indicato alla Lega il campo di Vibo per la sfida con la Paganese, doveroso muoversi con cautela e anche i tempi per eventuali rettifiche dovranno essere rispettati.

Con il fischio d’inizio in programma per sabato alle 14.30, i giorni decisivi per capire se la Reggina potrà riaprire le porte di casa e tornare a riabbracciare i propri tifosi saranno mercoledi e (al massimo) giovedì. Al momento tutto tace, ma rumors e voci di corridoio fanno trapelare che questa sembra essere la volta buona…