Reggina-Paganese: il dato dei biglietti venduti al momento

Da lunedi scorso si continua a ribadire quanto sia importante l’incontro con la Paganese, in vista pure dei due incontri successivi il mercoledi contro il Catanzaro e domenica prossima con il Monopoli. Si è cercato di sollecitare i tifosi affinchè si potesse essere in tanti domani al Granillo, è stato lo stesso Toscano a sottolineare quanto soprattutto in questo momento il supporto del pubblico possa risultare determinante.

I numeri che si registrano al momento non sono esaltanti, fermo restando che comunque c’è ancora tempo per acquistare i tagliandi del match. Ad ora sono circa 2000 quelli staccati, da aggiungere alla quota abbonati di 5813.