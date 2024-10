Reggina-Paganese, la voce dei tifosi amaranto: “Bene i tre punti, primo tempo disastroso”

La voce dei tifosi, degli addetti ai lavori, e di semplici appassionati con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. C’è molta felicità per i tre punti, molto importanti ottenuti, allo stesso modo, preoccupazione per la prestazione vista nel primo tempo.

Ai microfoni di CityNow Sport questa settimana:

Ferdinando Ielasi (Reggionelpallone). La cosa più importante oggi era conquistare i tre punti. Per quanto visto nel primo tempo c’è da essere contenti per il risultato, rispetto alla squadra promessa ad inizio campionato c’è ancora da lavorare, comunque oggi va bene così.

Ruggero Rizzi(Giornalista sportivo). Francamente non riesco a capire come alcuni giocatori possano calcare i campi della serie C. La Reggina non credo che possa migliorare il suo tasso tecnico tale da sovvertire questa situazione, raggiungere la salvezza con prestazioni come quelle odierne non buone ma da tre punti, sono le benvenute.

Antonino Sergi (Tuttoreggina). Sono punti molto sofferti, abbiamo visto una Reggina dai due volti, all’inizio ha deluso ma poi abbiamo giocato meglio.

Eugenio Marino (Corriere dello Sport). Abbiamo visto poco, un peso notevolissimo quello dei tre punti. La squadra ha bisogno di molti interventi, in difesa balbetta, al centrocampo evanescente ed in attacco lo stesso. Il ritorno nel proprio stadio è servito per ritornare alla vittoria.

Giorgia Rieto (Online magazine). Tre punti importanti, anche se la prestazione non mi è piaciuta, tra i giocatori c’è qualcosa che non va, visti i confronti accesi durante la partita. Licastro ci mette il cuore ma non è all’altezza della categoria.

Filippo Latella (Tifoso della Reggina). Tre punti tanto sofferti quanto importanti. Siamo tornati al Granillo fortunatamente, la squadra deve vincere e centrare i playoff.

Samuele Latella (Giovanissimi Nazionali Reggina). Abbiamo avuto tante occasioni, l’abbiamo messa dentro, questo è l’importante. Ci prendiamo tre punti importanti nel nostro stadio, in vista della prossima partita molto ostica.

Maurizio Insardà (La C). Tre punti sofferti, abbiamo visto, capito e notato i problemi della squadra. Tre punti importanti, ottenuti a Reggio dopo 50 giorni. Il “Granillo” porta bene, in questo ambiente riusciamo a dare il meglio, fermo restando che abbiamo molti limiti. Non penso che questa società sia nelle condizioni di acquistare giocatori. Ho grande fiducia dell’attuale allenatore che lavorerà su questa rosa. Al momento viste varie situazioni, una per tutte quella societaria, bisogna ragionare alla giornata.