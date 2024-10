Reggina-Paganese, la voce dei tifosi amaranto

di Domenico Suraci – La voce dei tifosi, degli addetti ai lavori, e di semplici appassionati con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. Un match combattuto quello di oggi deciso da due episodi clou: il rigore parato da Cucchietti e quello segnato da De Francesco.

Antonello Placanica (direttore responsabile di Forza Reggina): “Se guardiamo la nuda cronaca due episodi hanno deciso il risultato, nell’insieme però posso dire che la Paganese nel primo tempo molto ordinata. Alla fine la Reggina ha meritato la vittoria cercando spesso la segnatura”.

Lorenzo Vitto (giornalista della Gazzetta dello Sport):”Abbiamo visto la Reggina giocare col cuore. La società ha fatto le scelte giuste e De Francesco potrebbe rimanere. Una vittoria importantissima. Era troppo che non segnavano gli amaranto in casa. Mi dispiace non vedere la curva sud che deve essere il dodicesimo uomo in campo”.

Giorgia Rieto (tifosa della Reggina):”Finalmente abbiamo visto la Reggina vera, anche il pubblico ha risposto bene. Fondamentale l’innesto di Castiglia”.

Enzo Gullo (Allenatore di calcio):”Cucchietti è un portiere davvero eccezionale per le gare disputate fin ora. Sono stati importanti anche gli innesti. L’inserimento di Auriletto”.

Samuele Latella (giovanissimi regionali della Reggina): “E’ stato un match combattuto da entrambe le parti. Sul rigore a favore della Paganese, grande Cucchietti. Noi abbiamo fatto la nostra partita e con decisione abbiamo trovato questa vittoria importante”.

Demetrio Marcianò (giornalista di reggioinforma):“Una partita combatutta, mi sono piaciute le prestazioni dei nuovi arrivati che avranno tempo per inserisi ancora meglio. Castiglia ha trasmesso la grinta giusta. Tutti i neoarrivati dovranno trovare il ritmo partita”.

Domenico Mandalari (tifoso della Reggina): “Grande vittoria, straordinaria la parata di Cucchietti. Vengo allo stadio dal primo anno di serie A sono un grande tifoso, auguro il meglio a questa società”.