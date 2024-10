Reggina – Paganese, omaggio della società agli abbonati. Inizia la prevendita

FINALMENTE A CASA! Dopo quattro gare giocate lontano dallo Stadio “Oreste Granillo”, la Reggina torna a disputare una gara interna davanti al proprio pubblico. In occasione della gara Reggina – Paganese prevista per sabato 10 novembre alle 14.30, il Club amaranto ha pensato ad un giusto riconoscimento per la infinita pazienza per i propri abbonati omaggiandoli con un biglietto di cortesia valido per l’ingresso allo stadio.

Per usufruire dell’omaggio, bisognerà recarsi presso l’Area Ospitality dello Stadio “Oreste Granillo” in possesso della tessera sottoscritta durante la campagna abbonamenti, comunicare le generalità dell’intestatario del biglietto che sarà prontamente consegnato.

La Reggina 1914 comunica che è aperta la prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso allo stadio “Oreste Granillo“ di Reggio Calabria relativo la gara di campionato tra la compagine amaranto e la Paganese prevista per sabato 10 novembre alle ore 14.30

Il tagliando di accesso allo stadio potrà essere acquistato a REGGIO CALABRIA presso lo

– Stadio “ORESTE GRANILLO” nei giorni giovedì 8 novembre dalle 15 alle 20 e venerdi 9 novembre dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19

– BAR PUTORTI’ (via sbarre inferiori, 2 angolo via Vico Furnari Tel. 0965/53239) sabato 10 novembre dalle ore 10 alle 14.30

Si comunica inoltre che durante la prevendita, sarà possibile ritirare gli abbonamenti sottoscritti. Si raccomanda inoltre di portare con sé un documento d’identità da esibire alle autorità competenti al momento dell’ingresso allo stadio.

Sul portale vivaticket.com sarà possibile acquistare il biglietto on line