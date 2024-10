Reggina-Paganese, la voce dei giornalisti amaranto: ‘Tre punti fondamentali per la classifica’

La voce degli addetti ai lavori con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. Il primo tempo contro la Paganese, difficile e sofferto, nella seconda frazione gioco è emersa la squadra di mister Toscano che a suon di gol ha abbattuto gli ospiti.

Ai microfoni di CityNow Sport questa settimana:

Ruggero Rizzi (giornalista sportivo)

La terna arbitrale non è stata sufficiente. Partita vinta in scioltezza contro una squadra che non ha i mezzi tecnici per affrontare una Reggina di questo spessore.

Antonello Placanica (direttore di Forza Reggina)

La vittoria della Reggina è fondamentale ai fini della classifica. Nel primo tempo non è stata una bella partita. La Reggina sta facendo un pò fatica con le squadre che non sono propositive. Una volta passati in vantaggio la partita ha preso la piega che avrebbe dovuto prendere già dall’inizio.

Demetrio Marcianò (fotografo di Forza Reggina)

Poteva essere una partita difficile, siamo stati bravi a portarla nella giusta direzione.

Nino Sergi (giornalista di Tuttoreggina)

Si è vista la Reggina che abbiamo ammirato nel girone di andata. Affronteremo il match contro il Catanzaro in modo più tranquillo visti anche gli altri risultati.

Maurizio Gangemi (giornalista ilreggino.news)

Dopo il gol annullato a Rivas nel primo tempo, la Reggina è andata in gol con Denis ad inizio del second tempo, gli amaranto hanno lasciato un pò a desiderare, poi siamo emersi allungando sul Bari fermato a Cava. Appuntamento a mercoledì prossimo a Catanzaro, dovremo conquistare altri punti per raggiungere l’ambita promozione.

Maurizio Insardà (giornalista di Reggina TV)

Sapevamo tutti l’importanza sia della partita sia del dodicesimo uomo in campo rappresentato dai tifosi. Dopo un primo tempo in cui si è sofferto tanto, in cui è stato annullato un gol regolare, la Reggina nel secondo tempo ha dimostrato di essere superiore.