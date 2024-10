Reggina-Palermo: tifosi pronti all’invasione. Cresce ancora il dato dei biglietti venduti

Un entusiasmo crescente ed una risposta significativa quella dei tifosi amaranto per la seconda sfida consecutiva al Granillo. Il 4-0 contro il Sudtirol, gli ultimi colpi di calciomercato e l’avversario (Palermo), stanno facendo si che il coinvolgimento sia quasi totale. Il numero dei biglietti staccati è in continuo aumento e ci sarà tempo fino alle 14,00 di domani per acquistare il tagliando e quindi assistere al match tra la Reggina ed i rosanero del Palermo. Ad oggi sono quasi 7000 quelli staccati, che si aggiungono ai 4130 abbonati. Potrebbe essere superato solo dopo una settimana il numero di 11.504 spettatori, presenti domenica scorsa.

