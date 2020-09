Reggina: pronta la terza operazione in uscita. Siamo ai dettagli

In attesa di sbloccare in maniera definitiva la doppia operazione Corazza-Rubin con l'Alessandria, la Reggina è pronta a salutare il terzo Over della lunga lista. E' lo stesso Lorenzo Paolucci a Gazzetta dello Sport a dichiarare ormai prossimo il ritorno al Monopoli: "È vero, devo solo definire alcuni dettagli prima di mettermi a disposizione del Monopoli. Contento? Certo, altrimenti non avrei promosso l’eventualità di ritornare a giocare per la squadra biancoverde. Conosco l’ambiente, è una piazza calorosa dove ritrovo un allenatore con il quale mi sono trovato molto bene come Scienza".