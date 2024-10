Reggina-Parma: tra gli obiettivi, spodestare i ducali da un’altra classifica

E’ sempre più crescente il numero di spettatori all’interno dei vari stadi. L’allargamento al 75% della capienza offre una opportunità in più che la Reggina spera di poter sfruttare in occasione del match di domenica al Granillo contro il Parma. Ed è proprio la società ducale in questo momento in testa alla classifica delle presenze, primato che la Reggina vuole agguantare. Questa la graduatoria stilata da pianetaserieb.it:

Classifica spettatori

Parma 23.931 (4 partite) Frosinone 22.410 (4 partite) Cosenza 20.957 (4 partite) Reggina 20.687 (4 partite) Lecce 19.637 (3 partite) Ascoli 16.688 (4 partite) Ternana 16.342 (4 partite) Pisa 15.955 (4 partite) Brescia 15.500 (3 partite) Cremonese 15.489 (5 partite) Benevento 15.291 (4 partite) Vicenza 15.050 (4 partite) Perugia 14.448 (4 partite) SPAL 13.582 (4 partite) Crotone 10.449 (5 partite) Como 9.000 (4 partite) Cittadella 8.393 (5 partite) Alessandria 7.787 (3 partite) Monza 6.844 (3 partite) Pordenone 5.727 (5 partite)