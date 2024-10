Reggina-Parma: la società vuole la spinta dei tifosi. Nuova iniziativa

Per Reggina-Parma ci vuole una grande cornice di pubblico. Gli amaranto avranno bisogno della spinta dei propri sostenitori, così come è stato in occasione della sfida sul campo del Vicenza dove erano presenti circa 1000 sostenitori. L’attuale classifica, il primo successo esterno ed il blasone dell’avversario, sono tutti presupposti per riempire nei limiti del possibile i seggiolini del Granillo. A tale proposito è intervenuto su Reggina Tv il Segretario Generale e responsabile organizzativo Salvatore Conti:

Leggi anche

La nuova iniziativa per i tifosi

“La prevendita sarà attiva da martedi ore 12 presso lo Store di Piazza Duomo, la biglietteria di Largo Botteghelle e tutte le ricevitorie Vivaticket autorizzate. Sarebbe bello avere una spinta in più dei nostri tifosi. Per andare incontro alle esigenze di tutti, abbiamo creato una nuova categoria che prima non c’era. Si è voluto coinvolgere tutti i ragazzi sotto i diciotto anni con lo stesso prezzo che si è stabilito per gli Under 10, abbassando ulteriormente il prezzo di quest’ultimo”.