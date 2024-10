Reggina: Parodi in cerca di sistemazione, Rosseti al S. Agata ma non in gruppo

Se da una parte mister Pergolizzi deve fare i conti con un organico vasto e che lo “costringe” ogni settimana a operare scelte dolorose dovendo mandare tanti giocatori in tribuna, dall’altra la società spera quanto prima di riuscire a trovare una sistemazione per due calciatori totalmente fuori dal progetto tecnico. Al difensore Parodi è stato comunicato da tempo di non rientrare nell’idea tattica dell’allenatore complice pure lo status di Over, ma ad oggi non si è ancora arrivati alla risoluzione, semplicemente perchè per il giocatore nessuna squadra si è fatta avanti in maniera convincente.

Rosseti merita un discorso a parte. Dopo un solo giorno di preparazione l’attaccante ha nuovamente accusato un vecchio fastidio muscolare che di fatto gli ha impedito di potersi allenare per tutto il resto del ritiro con i compagni. Una situazione che si è prolungata nel tempo tanto da spingere la società a fare nuovi interventi sul mercato, e dopo essersi assicurata Barranco, ecco l’arrivo di Rajkovic prima, anche lui infortunato e successivamente Curiale. Un chiaro segnale proprio nei confronti di Rosseti, rispetto a quelle che possono essere le scelte nel reparto offensivo. Nel frattempo l’attaccante è andato fuori a proseguire le cure e da qualche settimana è rientrato al S. Agata dove svolge lavoro di recupero, ovviamente a parte. Lui spera di poter rientrare a pieno regime e una volta per tutte, la dirigenza amaranto, invece, ha decisamente un’altra idea.