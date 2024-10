Calciomercato: per Lumia andata e ritorno. L’ex Reggina torna a Siracusa

Il Siracusa aveva deciso di non affidarsi più al giovane Giuseppe Lumia per difendere la porta degli aretusei e così all’inizio di questa sessione di calciomercato, il giocatore si è trasferito alla Reggina. Ha svolto praticamente tutta la preparazione riuscendo a conquistare anche la fiducia di mister Pergolizzi che, addirittura, lo aveva preferito a Martinez, dopo aver deciso di voler giocare le gare con il portiere Under. Poi il reintegro dello stesso Martinez e quella incertezza con la Nuova Igea, hanno in un attimo stravolto il suo percorso con la richiesta immediata di risoluzione del contratto e il desiderio di avvicinarsi a casa. Da qualche ora il Siracusa ha ufficializzato il suo ritorno:

“