Reggina-Paternò: mister Pergolizzi anticipa la disposizione tattica

Si affida anche per questa gara al sito ufficiale il tecnico Pergolizzi per presentare il match casalingo con il Paternò. Queste le sue dichiarazioni:

Si ritorna in campo dopo tre giorni come si prepara una partita in così poco tempo?

“Dopo un risultato positivo, è lo stato d’animo che in questo caso fa la differenza, c’è positività, c’è la consapevolezza comunque di aver vinto una partita, ma sappiamo che comunque dobbiamo migliorarci e soprattutto dare continuità a quello che stiamo facendo. Affrontiamo una buona squadra, messa bene in campo, ma noi dobbiamo sempre giocare da Reggina e cercare di imporre il nostro gioco, con equilibrio e facendo le cose nella maniera giusta“.

Al Granillo arriva una squadra che subisce poco, cinque goal in otto partite, si continuerà sullo stesso modulo o si pensa a cambiare qualcosa?

“La partita di Enna ci ha dato delle risposte importanti, cercheremo di continuare su questa strada, soprattutto con un modulo che permette ai giocatori di trovarsi la sistemazione interna nel campo“.