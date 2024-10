Reggina, A. Pedullà: ‘Taibi pronto a chiudere per un difensore greco’

Trattativa in stato avanzato, sarebbe il sesto colpo

Altro possibile colpo in entrata. Lo scrive il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà: “La Reggina non si ferma. Dopo Menez, Lafferty, Plizzari, Crisetig e Peli, pronto il sesto acquisto (a sorpresa). Si tratta di Dimitrios Stavropoulos, difensore centrale greco di 191 centimetri, classe 1997, cresciuto nell’Olympiakos e reduce da una lunga esperienza con il Panionios. La trattativa è in stato avanzato, la Reggina è sul punto di chiudere il sesto colpo della sua importante campagna acquisti”.