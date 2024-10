Reggina, Pellegatti: ‘Bei tempi al Granillo. Menez raccoglie l’eredità di Cozza’

"La serie B sarà molto dura, non voglio togliere entusiasmo a nessuno"

Ospite di “Vai Reggina”, trasmissione in onda sul canale web della società amaranto, il giornalista Carlo Pellegatti: “Menez devi lasciarlo libero di agire sul fronte offensivo, senza troppi dettami tattici. Metterlo nelle condizioni di esprimere tutta la sua fantasia.

Ovviamente lo conosco bene avendolo visto al Milan, ma l’ho seguito anche l’anno scorso in Francia. E’ un giocatore che ha bisogno di sentirsi importante, sentire la fiducia, l’ambiente di Reggio lo deve coccolare, ha bisogno affetto. Ricordo la Reggina di Lillo Foti e quella squadra con grandi giocatori di talento. Menez raccoglie l’eredità per classe ed eleganza di Pirlo o Ciccio Cozza.

Attenzione, non vogliono togliere entusiasmo a nessuno, ma sarà una serie B molto dura con o Brescia, Lecce, Spal, Sampdoria, Genoa, tre di queste potranno retrocedere. Poi le ambizioni di quelle società che sono da un paio di anni in serie B e l’ambizioso Monza, quindi non sarà semplicissimo.