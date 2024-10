Reggina, esclusioni: le scelte di Pergolizzi sembrano ormai definitive

Non è da escludere che nella prossima finestra di mercato i tre calciatori possano chiedere di andare via

Solo una settimana fa intorno alla Reggina si respirava un clima pesantissimo. Quel pessimo secondo tempo giocato con il Licata aveva scatenato rabbia e contestazioni e preso di mira il tecnico Pergolizzi. Poi le due vittorie nette e schiaccianti contro Enna e Paternò, l’avvicinamento alla vetta e la sensazione che forse si sia imboccata la strada giusta. Sarà il proseguo della stagione a stabilire se in realtà è così, nel frattempo i tifosi vogliono godersi il momento dopo aver ingoiato amarezze a ripetizione.

L’allenatore predica calma e continua a ribadire che ci sono ancora diverse cose da migliorare, lui conosce bene il campionato e le sue difficoltà e non si lascia trascinare dall’entusiasmo, oltre a non dimenticare che fino a sette giorni addietro era sul banco degli imputati. Il cambio di modulo ha portato risultati, una espressione di gioco migliore e brillantezza.

E in questo cambio non sono state modificate invece le scelte. Decisioni che appaiono definitive e che vedono tra gli esclusi ormai sempre gli stessi calciatori. Difficile si possa ripetere una nuova situazione Salandria che, dopo una serie ripetuta di tribune e mancate convocazioni, si è ripreso il posto da titolare e oggi appare tra i calciatori inamovibili. Pergolizzi ha sempre parlato di rotazioni e coinvolgimento totale di un organico numeroso, ma in queste scelte appaiono ormai fuori Malara, Laaribi e Ingegneri. Non è da escludere che nella prossima finestra di mercato, a dicembre, i tre calciatori possano chiedere di andare via. Ricordiamo che la rosa ha al momento perso un altro elemento, l’attaccante Rajkovic.