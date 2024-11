Reggina, Pergolizzi: ‘Forciniti, grande partita e una cazzata…’

A partita quasi finita un parapiglia ha visto coinvolto il giovane centrocampista della Reggina Forciniti, fino a quel momento uno dei più positivi per corsa e intraprendenza, anche se protagonista di alcuni errori tecnici. Il direttore di gara, su segnalazione del suo collaboratore, ha estratto verso di lui e Frasson il cartellino rosso. Mister Pergolizzi non nasconde la sua rabbia in sala stampa:

Rosso a Forciniti

“Forciniti ha fatto una cazzata. Stop. Era stato uno dei migliori, ma un giovane non può fare questa cosa qua. Sono molto arrabbiato, non puoi prendere una espulsione che ti può lasciare fuori per due-tre giornate e poi io devo nuovamente cambiare perchè si tratta di un Under. Le difficoltà maggiori sono in queste cose, adesso bisogna cercare altre soluzioni. Anche la scelta di Perri è dettata dall’assenza del portiere Under, ho scelto lui per Giuliodori perchè volevo essere più offensivo. Non credo sia un problema di condizione atletica, ma semplicemente cali fisiologici, Barillà e Ragusa due partite fa erano stati tra i migliori. L’allenatore è toccabile, i calciatori intoccabili.”