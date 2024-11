Reggina, Martinez: ‘Vi parlo con il cuore in mano, faremo di tutto’

Miguel Martinez è tornato in campo dopo quattro partite in cui Lazar si era comportato benissimo, lasciando imbattuta la porta amaranto. Il ritorno non è stato fortunatissimo per quello che riguarda il risultato del match, visto il pareggio interno della Reggina contro il Sambiase. La sua analisi in sala stampa:

“Prima di ogni cosa volevo salutare con affetto Lazar, grande professionista, a lui avrei voluto dedicare la vittoria, ma purtroppo non è stato così. Il clima nello spogliatoio è positivo, crediamo tantissimo in questo campionato, non ci sono partite facili. I primi venticinque minuti abbiamo fatto grande calcio, poi c’è stato un calo. Manca ancora tanto, bisogna guardare a noi stessi senza pensare ad altri e sono sicuro che non ce ne è per nessuno.

In gruppo ci sono giocatori di grande personalità che cercano di lavorare in maniera costruttiva. Dobbiamo essere noi grandi a trasmettere la cattiveria necessaria ai più giovani, ma bisogna farlo senza esasperare il concetto, toccare il punto giusto. Vi assicuro che ce la mettiamo tutta, vi do la mia parola e con il cuore in mano, faremo di tutto”.