Reggina, Pergolizzi: ‘Non sono questi i punti buttati. Poco cinici e tanta confusione’

Solo un pareggio per la Reggina in casa contro il Sambiase, squadra quest’ultima che conferma le proprie qualità e la capacità di fermare tutte le grandi di questo campionato. Gli amaranto, nonostante il vantaggio maturato dopo qualche minuto, non riescono a chiuderla e subiscono il pari in chiusura di tempo. Poco o nulla nella seconda parte.

Le dichiarazioni di Pergolizzi

“Se pensiamo che giocavamo in casa è certamente un passo falso, Bene all’inizio, poi tanta confusione. Forse ci siamo piaciuti troppo nella prima parte, ci voleva qualche situazione per riuscire a segnare, anche nella seconda parte c’è stata qualche ripartenza utile non sfruttata, dobbiamo continuare a lavorare. Fondamentalmente soffriamo poco, ma il Sambiase è squadra scorbutica, non mi sembra che in difesa ci abbiano creato delle difficoltà.

Dobbiamo essere più cinici sotto porta, quando non riusciamo ad andare sul 2-0 andiamo in difficoltà, la squadra c’è non va per i fatti suoi. Buttiamo punti? Forse il campionato dice questo, ma quelli buttati sono quelli ad Agrigento, non oggi. Vibonese? Sappiamo che è prima e abbiamo tutto per giocarcela. I tifosi è normale che siano delusi, so cosa è la Reggina, non vengo dal paese e non so. Ci sono delle cose positive e da quelle dobbiamo ripartire”.