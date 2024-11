Reggina fermata dal Sambiase. Occasione sprecata per andare in vetta

Non va oltre il pari la Reggina in casa contro il Sambiase, compagine che si conferma assai ostica contro le grandi di questo campionato. Gli amaranto non sono riusciti a sfruttare l’immediato vantaggio maturato dopo poco più di un minuto grazie a Barranco e subiscono il pari nella parte finale del primo tempo. Risultato giusto per quello che si è visto in campo, una Reggina ancora poco convincente che ha perso un’altra occasione per andare in vetta insieme a Vibonese, Siracusa e Scafatese. Finisce 1-1 e con i fischi della Curva Sud ai calciatori.

Primo tempo

Pergolizzi nelle scelte iniziali impiega tra i pali di Martinez per l’infortunato Lazar e senza sacrificare uno degli Over della linea difensiva, quindi confermando Bonacchi, Girasole, Adejo e Cham, in mezzo Forciniti, Salandria e Barillà e collocando al fianco di Ragusa e Barranco il 2005 Perri.

Dopo poco più di un minuto la solita lunga rimessa di Cham, diventato uno schema, che pesca solo in piena area Barranco, grande controllo e palla piazzata nell’angolo più lontano, Reggina in vantaggio. Al decimo su cross di Forciniti, la girata di testa di Adejo è troppo lenta e facilmente parata da Giuliani. Al diciannovesimo dopo una bella combinazione, prova la conclusione Ragusa ma il pallone è altissimo.

Primo tiro in porta del Sambiase dopo la mezz’ora con Carella dalla distanza, respinge con i pugni Martinez. A cinque dalla conclusione azione manovrata degli ospiti e palla in area. Vumbaca è il più lesto di tutti e di piatto destro mette la palla in rete, 1-1. Finisce così la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

Subito cambi per la Reggina con l’ingresso di Mariano per Bonacchi e Renelus per Perri. Al nono minuto da un fallo inutile di Ragusa in prossimità dell’area di rigore, il Sambiase batte un calcio di punizione, sulla palla il solito Zerbo che va direttamente in porta, Martinez vola e respinge in angolo. Esce dal campo anche uno spento Barillà per far posto a Urso.

Si rivede la Reggina in attacco con Urso che mette in mezzo e Barranco che colpisce debolmente di testa, facile parata di Giuliani. Al ventisettesimo pennella Urso su punizione diretta, la palla è sotto l’incrocio, vola Giuliani e manda in angolo. Dentro anche Curiale, fuori Salandria, si cambia modulo. La girandola finisce con l’ingresso di Porcino per Ragusa.

Al trentottesimo ripartenza quattro contro due per gli amaranto e Forciniti che preferisce andare al tiro con due compagni meglio piazzati, tiro, palla altissima. Spinge la Reggina alla ricerca della vittoria, ci prova Renelus, palla salvata dalla difesa del Sambiase. Nervosismo nel finale con una doppia espulsione, rosso anche per Forciniti. Fischiati i calciatori della Reggina al termine dell’incontro dalla Curva.