Serie D: tre squadre in vetta, Reggina occasione sprecata. Risultati e classifica

Pareggia il Siracusa in trasferta, vince facile la Scafatese, la Vibonese fermata dal maltempo non gioca ad Acireale (in campo il 20 novembre) mentre la Reggina spreca la grande opportunità di andare in vetta e viene fermata in casa dal Sambiase.

I risultati della giornata

Favara – Siracusa 1-1

Enna – Paternò 0-0

Ragusa – Pompei 0-0

Reggina – Sambiase 1-1

Scafatese – Sancataldese 3-0

Città di S. Agata – Nissa 3-1

Licata – Akragas 1-1

Nuova Igea – Locri 1-0

Mercoledi 20 novembre

Acireale – Vibonese

La classifica