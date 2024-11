Reggina: l’intervento di Pergolizzi sul rientro di Rosseti

Nell’intervento per la presentazione del match con l’Akragas, mister Pergolizzi ha parlato anche di Rosseti e Rajkovic:

Il rientro in gruppo di Rosseti si traduce anche in un tentativo di recuperarlo o se dovesse andare via Rajkovic sarà necessario intervenire?

“Rosseti è un giocatore della Reggina, io sono l’allenatore e devo cercare di valorizzarlo e di farlo rendere al massimo, di conseguenza anche lui valutato e potenziato. Se Rosseti dimostrerà di essere propositivo e fare bene, sarà una cosa positiva sia per lui che per noi.

Credo che per noi in questo momento è importante giocare, cercare di fare più punti possibili. Dobbiamo guardare ad oggi, non possiamo pensare a quello che è stato e a ciò che sarà, continuiamo a lavorare curando tutti gli aspetti con l’obiettivo di migliorarci e rendere al massimo”.