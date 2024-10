Reggina all’esordio assenze pesanti. Pergolizzi studia le alternative

Si parte da favoriti per la vittoria del campionato insieme a Siracusa e Scafatese. Lo dicono gli addetti ai lavori che posizionano queste tre compagini qualche gradino più in alto rispetto ad altre formazioni che, invece, potrebbero recitare un ruolo di “disturbo”, in quanto attrezzate nei loro organici e quindi competitive.

La Reggina ha una rosa ampia, oggi addirittura ben oltre il numero che consente a un tecnico di poter lavorare in maniera serena, seppur con tre calciatori ormai ufficialmente fuori dai programmi tecnici. La presentazione ufficiale della squadra ne è stata la dimostrazione se ancora ce ne fosse bisogno, visto che sul palco non si sono visti il portiere Martinez, il difensore Parodi e l’attaccante Rosseti. A due giorni dall’inizio del campionato con gli amaranto che affronteranno la Nuova Igea in trasferta, mister Pergolizzi, però, è alle prese con una serie di valutazioni per la sostituzione di tre elementi del suo scacchiere preziosissimi. Per l’esordio non faranno parte del match il capitano Nino Barillà, miglior marcatore amaranto della passata stagione e i due calciatori che in questa fase di pre campionato hanno maggiormente impressionato, compresa la gara di Coppa Italia, Porcino e Barranco.

Come detto, numericamente le alternative non mancano. Per caratteristiche, invece, tutti e tre in questo organico sono insostituibili. Vedremo come se la giocherà il tecnico.