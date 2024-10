Reggina: il possibile schieramento iniziale per l’esordio con la Nuova Igea

Con quattro giorni ancora a disposizione, non è facile ipotizzare quelle che potrebbero essere le scelte del tecnico Pergolizzi, rispetto all’undici da mandare in campo per l’esordio in campionato contro la Nuova Igea. Le certezze al momento sono rappresentate dalle squalifiche con Barillà, Porcino e Barranco che non parteciperanno alla partita, dovendo scontare un turno. Assenze pesanti per quelli che oggi vengono ritenuti tra gli elementi più rappresentativi del gruppo, due dei quali migliori in assoluto in occasione del match di Coppa Italia contro la Vibonese.

E allora, immaginando che almeno uno dei tre degli ultimi arrivati possa essere lanciato subito nella mischia, il tecnico amaranto potrebbe schierare Lumia (2004) tra i pali, la difesa a tre con Girasole, Adejo e Bonacchi, sulla corsia di destra Giuliodori (2004), su quella di sinistra Malara (2005), in mezzo Urso, Ba e Forciniti (2006), davanti Ragusa affiancato da Provazza o Renelus. Ma, ripetiamo, solo ipotesi tenuto conto che ancora ci sono diversi giorni a disposizione per avere un quadro più chiaro della situazione.

Il programma degli allenamenti

Mercoledì 04/09: ore 10 allenamento a porte aperte

Giovedì 05/09: ore 16 allenamento a porte aperte

Venerdì 06/09: ore 10 allenamento a porte chiuse

Sabato 07/09: ore 10 rifinitura a porte aperte