Calcio – Nuova Igea-Reggina: cambia l’orario di inizio del match

Domenica 8 settembre parte ufficialmente il campionato di serie D. Per la Reggina ci sarà l’esordio in trasferta con un match che vedrà gli amaranto opporsi ai padroni di casa della Nuova Igea. C’è una modifica nell’orario di inizio dell’incontro, così come comunica ufficialmente la società reggina: “A ratifica di accordi tra le Società interessate, si comunica il posticipo dell’orario d’inizio della gara Nuova Igea Virtus-Reggina, valido per la Iª giornata del campionato di Serie D 2024/25, in programma domenica 8 settembre 2024 alle ore 16“.

