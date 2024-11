Reggina: da esclusi a migliori in campo, votati dai tifosi amaranto

Nella partita in cui mister Trocini ha fatto il suo nuovo esordio sulla panchina della Reggina, in campo si sono rivisti calciatori che con Pergolizzi erano stati praticamente dimenticati, tanto da far pensare a probabilissime cessioni in occasione della prossima finestra di mercato. Il tecnico cosentino, che ha preso possesso della squadra a tre giorni dalla sfida delicatissima con la Vibonese, è andato sul sicuro affidandosi a tutto quel blocco di giocatori già allenati nella passata stagione.

Il risultato, e non solo quello finale, ma sul piano dell’atteggiamento e della prestazione è stato decisamente soddisfacente. Andando sui singoli certamente Perri e senza dubbio Laaribi, inizialmente in panchina e poi entrato in campo dopo l’infortunio di Porcino e ben conosciuto da Trocini per averlo avuto negli anni scorsi. Secondo quelle che sono state le risposte dei tifosi nel consueto sondaggio settimanale proposto sulla pagina facebook ufficiale della società, “dopo un testa a testa con Laaribi, Perri si aggiudica la palma di migliore in campo della gara con la Vibonese“.