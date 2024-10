Reggina: il turno passato indenne, la squalifica di Cionek, il recupero con il Perugia

La Reggina non è scesa in campo per i motivi che più volte sono stati raccontati, ma per fortuna in prossimità della sua zona, in classifica si è mosso molto poco. Nella giornata in cui si sono registrati molti pareggi, i colpi più importanti li mettono a segno il Genoa che riesce ad allungare sulle inseguitrici e poi il Cosenza che supera la Spal nello scontro salvezza ed abbandona l’ultimo posto della graduatoria, trasformando una situazione disperata fino a qualche settimana addietro, in una concreta speranza di poter raggiungere la salvezza anche quest’anno e sarebbe l’ennesima impresa. La Reggina, invece, si rivedrà in campo sabato prossimo con il Cagliari, match con ogni probabilità decisivo per capire quello che dovrà essere il prosieguo della stagione in queste ultime dieci giornate. Una vittoria contro una squadra in grande forma potrebbe segnare un momento di svolta, un risultato diverso porterebbe ad una chiusura quasi anonima. Cionek, squalificato per la gara che si sarebbe dovuta giocare al Curi, sconterà il suo turno di stop proprio contro gli isolani, mentre per quello che riguarda la data di recupero della sfida con il Perugia, ad oggi sembrerebbe esclusa quella del 25 marzo, campionato fermo per l’impegno delle nazionali, si ipotizza il turno infrasettimanale nella settimana che porta alla Santa Pasqua.

