“Zona Amaranto”: Reggina pronta a ripartire, Cagliari gara della svolta?

La Reggina non è scesa in campo e si attende di conoscere la data in cui il match con il Perugia verrà recuperato. La squadra è rientrata a Reggio per iniziare la settimana di allenamenti che porterà alla sfida di sabato con il Cagliari in questo momento tra le più in forma del campionato e reduce da una netta vittoria sull’Ascoli che ha consentito alla compagine guidata da mister Ranieri di raggiungere in classifica proprio gli amaranto. Gagliolo e compagni sono reduci da un periodo veramente buio in fatto di risultati con sette sconfitte nelle ultime nove giornate e sperano finalmente di invertire la rotta. La partita con gli isolani segna senza dubbio un momento di svolta in questo finale di stagione per la Reggina, si spera in positivo. Parleremo di questo e di tanto altro questa sera a “Zona Amaranto“, alle ore 19,40 su CityNow.

