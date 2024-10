Reggina-Perugia: la probabile formazione amaranto. Per Inzaghi i soliti dubbi

Torna al Granillo la Reggina alla ricerca di punti dopo lo stop di Parma. Al momento in casa si è sempre vinto ed anche con punteggi larghi, la preoccupazione del tecnico Inzaghi è legata oltre che all’immeritata posizione in classifica degli umbri, anche alla loro rabbia agonistica che metteranno in campo al termine di una settimana vissuta ad alta tensione. Qualche dubbio in tutti e tre i reparti.

Leggi anche

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Colombi, Pierozzi, Cionek, Gagliolo (Camporese), Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Majer; Canotto (Ricci), Menez, Rivas. All. Inzaghi