Reggina-Perugia: alla vigilia del match, il dato dei biglietti staccati

Non è un derby, non si gioca contro una delle super favorite per la vittoria finale, ma la gara contro il Perugia rappresenta un momento assai significativo per la Reggina. Un passaggio importante dopo la sconfitta di Parma e prima di un doppio confronto che vedrà gli amaranto confrontarsi consecutivamente contro Cagliari prima e Genoa dopo. Ma anche per la rabbia con la quale gli avversari arriveranno al Granillo dopo una settimana pesante caratterizzata da forti polemiche, contestazioni, il cambio tecnico, l’addio al Ds e l’esclusione di due calciatori dalle convocazioni. Ad un giorno dalla sfida sono stati staccati 3700 biglietti che si aggiungono ai 4130 abbonati.

