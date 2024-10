Reggina-Perugia: secondo giorno di prevendita, il dato dei biglietti staccati

Non si registreranno numeri da derby, ma comunque ci sarà un bel colpo d'occhio

Prosegue la prevendita dei biglietti per quello che riguarda la gara che si giocherà sabato pomeriggio al Granillo tra la Reggina ed il Perugia. Gli amaranto hanno perso il primato in classifica e sono reduci dalla terza sconfitta in campionato subìto a Parma, ma l’entusiasmo comunque è sempre vivo tra i tifosi.

Al secondo giorno di prevendita sono 1500 circa i biglietti staccati, che si uniscono ai 4130 abbonati. Come già detto, non si raggiungeranno i numeri visti in occasione del derby con il Cosenza, ma lo stadio presenterà comunque un buon colpo d’occhio.