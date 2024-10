Reggina-Perugia: alzarsi dal divano per sostenere gli amaranto al Granillo

Il Granillo è tornato ad essere il fortino inespugnabile di un tempo, con la Reggina che ha fatto poker in occasione delle ultime quattro partite giocate in casa. Questo ha consentito alla compagine di mister Stellone di effettuare un balzo significativo in classifica, essendosi allontanata in maniera evidente dalla bassa classifica. Ma le presenze di pubblico allo stadio, vanno in controtendenza rispetto ai risultati se è vero che partendo dal match con il Crotone, seppur a prezzi popolari, fino ad arrivare a quello con il Vicenza, si è visto sempre meno pubblico al Granillo. La partita di sabato contro il Perugia, potrebbe essere un crocevia significativo per questo finale di stagione, conquistare il pokerissimo andrebbe a segnare un momento di svolta verso altri obiettivi. Ed è per questo motivo, insieme ai meriti acquisiti da Di Chiara e compagni, che per questa partita sarebbe opportuno alzarsi dal proprio divano di casa e recarsi allo stadio per sostenere gli amaranto. Siamo ben consapevoli che insieme alla comodità di assistere alle partite da casa, i motivi che oggi portano a questo calo possano essere diversi, ma almeno questa volta è veramente utile che la cornice sia adeguata all’importanza dell’incontro.

Al via la prevendita

Da questa mattina, martedì 8 marzo, è attiva la vendita libera per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo alla gara Reggina-Perugia, in programma sabato 12 marzo alle ore 14:00 allo stadio Oreste Granillo e valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie BKT.

Oltre alla biglietteria dello Store di Piazza Duomo, sarà attivo il punto vendita presso Largo Botteghelle (Lato Monte PalaBotteghelle). Sarà inoltre possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket infine, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online.

Orari Biglietteria Store Piazza Duomo: da martedì 8 marzo a venerdì 11 marzo – dalle ore 9:00 alle ore 13:00; dalle ore 17:00 alle ore 20:00 | sabato 12 marzo – dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Orari punto vendita Largo Botteghelle: da martedì 8 marzo a venerdì 11 marzo – dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (no stop) | sabato 12 marzo – dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

Tra i punti vendita autorizzati a Reggio Calabria, BCenters – Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop)

I PREZZI: