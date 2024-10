Pesanti penalizzazioni nel girone C. Reggina, potevano essere play-off…

Si modifica la classifica del girone C di serie C. La Federcalcio ha reso noto che il “Tribunale Federale Nazionale presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato 6 società di Lega Pro per violazioni Covisoc. Il TFN ha inflitto 10 punti di penalizzazione al Matera, 6 punti di penalizzazione al Siracusa e all’Akragas.

Rimpianti amaranto. La Reggina infatti guadagna due posizioni e si avvicina sensibilmente alla zona play-off. Gli amaranto, battendo la Juve Stabia nell’ultima giornata, potrebbero posizionarsi ad un paio di lunghezze dai play-off. Considerati i diversi passi falsi al Granillo, specie nel girone di andata, la formazione di Maurizi può rammaricarsi.

LA NUOVA CLASSIFICA

Lecce 74

Trapani 68

Catania 67

Juve Stabia 54

Cosenza 51

Monopoli 50

Rende 50

Casertana 47

Sicula Leonzio 46

Virtus Francavilla 45

Bisceglie 42

Catanzaro 41

Reggina 40

Siracusa 38

Fidelis Andria 37

Matera 36

Paganese 32

Racing Fondi 30

Akragas 0