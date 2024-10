Sala Stampa, Toscano: ‘Possiamo dare fastidio a chiunque’

Mimmo Toscano, tecnico della Reggina, è intervenuto in Sala Stampa nel post gara di Reggina-Pescara terminata sul punteggio di 3-1. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Sono davvero contento. Sappiamo di avere la nostra identità. Siamo una squadra fastidiosa che può dare fastidio a chiunque. Possiamo migliorare nei dettagli. Abbiamo subito un gol che potevamo evitare. Battere così il Pescara, che secondo me ha un organico importante, è soddisfacente. Noi sui riferimenti siamo intensi ed aggressivi, ed oggi ci è riuscito benissimo.

Io guardo tanto la mia squadra, che ha fatto bene. Non so dove arrivano i nostri meriti e i loro errori. Liotti? Tutta la squadra ha fatto bene. I nostri esterni devono fare un gran lavoro, e oggi l’hanno fatto.

Non era facile preparare la gara in un giorno. Poi è normale, quando hai calciatori di qualità che le situazioni te le rendono facili e che mettono in difficoltà gli avversari, tutto diventa più facile. Ci teniamo ben stretto Menéz.”