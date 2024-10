Reggina-Pisa: tre assenze pesanti per D’Angelo, ma anche un recupero importante

Dopo la grande rimonta, la grande frenata. Il Pisa dal ritorno di mister D’Angelo, dall’ultimo posto della classifica è riuscito a scalarla fino a raggiungere la griglia play off, per poi uscirne in virtù di un 2023 che ha consegnato in quattro partite due pareggi ed altrettante sconfitte, decisamente immeritata quella subìta in casa contro il Sudtirol. Per la trasferta al Granillo contro la Reggina, il tecnico dovrà rinunciare ancora all’attaccante Torregrossa, fermo ai box da tempo, mentre per squalifica non saranno del match Mastinu e Marin. Il recupero significativo è quello dell’esterno d’attacco Sibilli. Il giocatore, sul mercato fino all’ultimo giorno di trattative ed in procinto di trasferirsi al Frosinone, è rimasto in neroazzurro e dopo la mancata convocazione in occasione dell’ultima sfida, torna a disposizione per la partita con la Reggina.

