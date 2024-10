Verso Reggina-Pisa: aggiornamenti su Hernani e Terranova

Quella delle squalifiche sta diventando una antipatica costante. Per la prossima sfida al Granillo contro il Pisa, la Reggina dovrà rinunciare al centrocampista Majer, causa quel doppio giallo subìto nel finale di Palermo. Decisione arbitrale totalmente sbagliata nel contesto di un match strapieno di errori nella conduzione e nelle decisioni da parte del direttore di gara. Ma il Giudice Sportivo tiene conto solo di quello che viene scritto a referto e purtroppo per lo sloveno arriva la seconda squalifica nel giro di qualche settimana.

Leggi anche

Situazione infortuni

Sul fronte infortuni, ne avranno ancora per almeno altri quindici giorni Camporese e Ricci, mentre per quello che riguarda Hernani, lo staff medico ha cercato in tutti i modi di recuperarlo per la sfida ai rosanero non riuscendoci e farà il possibile per metterlo a disposizione di Inzaghi per l’incontro di sabato. Con la massima cautela ed attenzione, perchè soprattutto per i problemi muscolari, se la guarigione non è totale si rischiano pericolose ricadute. Per Terranova, il difensore che verrà presentato nel primo pomeriggio alla stampa, solo fastidi intestinali che lo hanno fermato per qualche giorno, ma assolutamente arruolabile. Rientra dal turno di squalifica Fabbian.