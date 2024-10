Reggina-Pisa: parla mister D’Angelo. Recuperi importanti e voglia di vincere

Alla vigilia del match contro la Reggina, mister D’Angelo parla in conferenza stampa: “È un periodo nel quale non stiamo ottenendo i risultati sperati anche se soltanto col Cittadella possiamo dire di non aver fatto la prestazione. Affronteremo una delle squadre più esperte del campionato, con tanti giocatori che sanno navigare in queste acque e quindi ci aspetta una partita difficile. Mi aspetto che la squadra giochi il calcio che gli si addice di più con tranquillità, consapevole che certi momenti nel calcio possono capitare ma con il lavoro durante gli allenamenti e le capacità che abbiamo possiamo tornare a vincere”.

Leggi anche

Recuperi importanti e obiettivi