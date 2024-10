Reggina-Pisa: non ci sarà il grande pubblico. Il dato abbonamenti e biglietti

Dopo i 1165 abbonati della prima ondata, la Reggina ha inteso prolungare questa nuova campagna abbonamenti, inizialmente programmata per concludersi prima della sfida con il Pordenone.

Quota abbonati e biglietti

Probabilmente pensando sfruttare il buon momento della squadra che proprio contro i neroverdi ha conquistato la terza vittoria consecutiva, salvo poi cedere il passo sul terreno del Frosinone. Ma sinceramente non crediamo che la battuta d’arresto abbia potuto incidere sulla fiacca risposta del pubblico amaranto che in questa settimana aggiuntiva ha risposto con solamente 95 tessere sottoscritte, decisamente poche. I motivi potrebbero essere diversi, di sicuro quell’entusiasmo riaccesosi dopo l’arrivo del presidente Luca Gallo, con il trascorrere del tempo si è nettamente affievolito. Fino a questa sera, invece, i biglietti venduti sono circa 1000. Al nuovo blocco abbonati ed ai tifosi che hanno acquistato il tagliando, vanno aggiunti come sempre accrediti ed ingressi di cortesia.