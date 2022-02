Reggina-Pisa: Stellone anticipa qualche mossa e conferma la lista degli indisponibili

La Reggina si prepara alla prima delle due gare da giocare al Granillo tra domenica e mercoledi. Il tecnico Stellone, come ogni vigilia, presenta il match con il Pisa: "Sul primo gol del Frosinone siamo andati in difficoltà perchè qualche uomo ha sbagliato posizione, ma non Amione. Nel primo tempo abbiamo difeso con ordine pur concedendo gioco e cross agli avversari, ma siamo stati poco incisivi e non bravi ad uscire da quella metà campo. Nella seconda parte volevamo osare di più, ma poi è arrivato quel gol. Si è corso tanto, c'era fatica e con tutti gli infortunati c'è gente che sta tirando la carretta ed ho visto diversi giocatori in difficoltà".

I continui infortuni

"Rivas, Lombardi, Lakicevic, Cionek, Ejjaki, Cortinovis e Stavropoulos sono ancora fuori per infortunio, mentre Bellomo è squalificato. Gli infortuni muscolari? Alcuni li ho trovati già infortunati, Cortinovis sembrava una cosa da poco ma ha voluto forzare i tempi e così ha accentuato il problema. Come staff abbiamo lavorato solo i primi giorni senza forzare, ma si sono giocate troppo partite ravvicinate. Gli infortuni nascono da stanchezza, dai pochi allenamenti che si stanno facendo, una sorta di terno a lotto soprattutto quando si subentra".

Come si affronta il Pisa

"Il Pisa è una squadra organizzata con lo stesso allenatore da anni. Dal mercato che ha fatto si capisce l'obiettivo che hanno, vogliono tentare di andare in serie A. Giocano sull'aggressività, sulle seconde palle, molto fisica e veloce, una delle più complete, una volta che vanno in vantaggio è difficile che riescano a prendere gol. Bisogna dare qualcosa in più rispetto al match di Frosinone, noi dovremmo cercare di ripartire bene per creargli dei problemi".

Le prossime due al Granillo