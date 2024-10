Reggina-Pisa: un giorno di prevendita, il primo dato è confortante

Reggina-Pisa, una vittoria per mettersi alle spalle il periodo negativo almeno per quello che riguarda i risultati. La squadra amaranto nelle ultime quattro gare ha raccolto solamente tre punti, mantenendo comunque un distacco minimo dal Genoa, ma vedendosi avvicinare alle spalle diverse formazioni. Inzaghi dialogherà e lavorerà in maniera intensa nel corso di questa settimana con i suoi, ci sono da limare sbavature ed errori individuali che stanno facendo la differenza anche in partite in cui si gioca discretamente bene e non si merita di uscire battuti. Ma il tecnico ed i suoi desiderano avere anche il supporto dei tifosi ed è per questo che la società ha dato vita ad una iniziativa che premia gli abbonati e coloro che acquisteranno il primo biglietto, con il vantaggio di poter avere un secondo tagliando a prezzi stracciati.

La prevendita si è aperta nel pomeriggio di ieri ed in questo momento segna 1500 circa tagliandi staccati, ai quali ovviamente si devono sempre aggiungere i 4130 abbonati.